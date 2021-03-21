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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları

- - Hamamcıoğlu: "Camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım" İSTANBUL

Ortak Akıl Divan Başkanlığı Görev Süresi Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 


- Galatasaray Divan Kurulu başkanlık görevi sona eren Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayında yapılması gereken kulüp başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum" dedi.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mart ayı divan kurulu toplantısında kulüp başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, divan başkanlığında görev süresi sona erdiğini ve devam etmeyeceği söylemişti. Eşref Hamamcıoğlu bir üyenin kulüp başkanlığı ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray’ın en büyük avantajı; Türkiye’nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray’ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hepimiz biliyoruz Galatasaray’ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değildir. Her kim ki böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray’ı tanıyor demektir. Öncelikle Galatasaray’ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek bir güç birliği sağlayarak hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeterli, dirayetli bir temsil, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray’da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim" diye konuştu.

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