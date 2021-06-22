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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi

Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi

Törenden görüntüler

- İSTANBUL

Hatıra Fotoğrafı Devir Teslim 


- Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı seçilen Burak Elmas ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni gerçekleştirildi.
19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı seçilen Burak Elmas ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti. Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.
Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Hakikaten yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak" ifadelerini kullandı. Devir teslim töreni, Burak Elmas ve Mustafa Cengiz’in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
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