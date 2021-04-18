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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Galatasaray’da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı

Galatasaray’da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı

Arabalarından çıkışlarından görüntü

Beraberlik Basın Toplantısı Disiplin Kurulu Toplantı Kışla 

-Türk Telekom Stadyumu detay
-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, yönetim, disiplin, denetim ve sicil kurulu üyeleriyle Türk Telekom Stadyumu'nda toplantı yaptı. Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu üyeleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Cengiz’in denetim, disiplin, sicil olmak üzere tüm kurullarla yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajı çıktı. Mustafa Cengiz'in hafta içinde basın toplantısı yapması bekleniyor.
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