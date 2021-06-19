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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray başkan adayları oylarını verdi

Galatasaray başkan adayları oylarını verdi

Adalarından oy vermesinden görüntü

- İSTANBUL

Başkanlık Seçimi 


- Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir oylarını kullandı. Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Olağan Genel Kurul Toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Oy verme işlemi hala sürerken, başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir de oylarını kullandı. Öztürk 2 numaralı, Özdemir ile Hamamcıoğlu 3 numaralı, Elmas 7 numaralı ve Şardan 8 numaralı sandıkta oylarını verdi. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek.
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