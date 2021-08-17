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Galatasaray’a yeni sponsor
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün açıklamaları

Voleybol Takımı İmza Töreni Basın Toplantısı Kadın Voleybol Takımı Futbol Takımı 

-Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın açıklamaları

- İSTANBUL

- Galatasaray Kulübü, yeni sponsoruyla anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüp futbol takımı çorap ve kadın voleybol takımı yaka sponsorluğu için imza töreni düzenledi.
Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding, 1 yıllık sponsorluk anlaşmasını stadyumda yapılan basın toplantısıyla duyurdu. Firma, Futbol A Takımı çorap sponsorluğunun yanı sıra, kadın voleybol takımı yaka sponsorluğunu 1 yıllığına üstlendi. Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü, Galatasaraylı iş adamlarının bu tür reflekslerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sponsorluktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan da, her fırsatta kulübe destek vermeye çalışan bir taraftar olduğunu ifade ederek, “Başkan Burak Elmas’a bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Elimden geldiğince kulübüme destek olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. Azaphan ayrıca görev verilmesi durumunda seve seve yönetim kurulunda görev alacağını da sözlerini ekledi. Toplantının ardından imzalar atılırken, taraflar Galatasaray formasıyla poz verdi.
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