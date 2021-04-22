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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray'a Antalya’da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Antalya’da coşkulu karşılama

Taraftarlar detay

Tezahür Tezahürat Takım Otobüsü Rektör Irak 

-Fatih Terim'in çıkması
-Terim'in formaları imzalaması
-Terime yapılan tezahüratlar
-Terim'in fotoğraf çektirmesi
-Taraftarların ilgisli
-Arda Turan'ın forma imzalaması
-Futbolcuların çıkışı
-Otobüse binmeleri
-Otobüsün ayrılması
-detay

- - Fatih Terim'e Antalya'da sevgi gösterisi ANTALYA

- Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı FT Antalyaspor maçı için geldiği Antalya’da coşkuyla karşılandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30’da FT Antalyaspor’a konuk olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla saat 14.00’te İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftar, Teknik Direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir küçük taraftarın verdiği çiçeği alan Terim, uzatılan formaları da imzaladı. “İmparator Fatih Terim” sloganlarıyla karşılanan Terim, taraftarların “Hocam bizi bırakma, seninleyiz hocam, onlar gider sen kalırsın” tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne bindi. Arda Turan, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı. Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Sarı-kırmızılılar, maç gününe kadar hazırlıklarını Belek’teki bir otelde sürdürecek.
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