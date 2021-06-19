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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray 38. başkanını seçiyor

Galatasaray 38. başkanını seçiyor

Başkandan adaylarından detaylar

Yarış Divan Başkanlığı Başkanlık Seçimi 

-Salondan detaylar

- - Galatasaray’da başkanlık seçimi başladı İSTANBUL

- Galatasaray Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısında oy verme işlemi başladı.
. Sarı-kırmızılıların Olağan Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Başkanlık seçiminde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Seçim divan başkanlığına 5 adayın ortak kararıyla İrfan Aktar seçildi. Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başladı, saat 15.00’te de oy verme sona erecek ve sayma işlemine geçilecek. Üyeler Metin Öztürk için mor, İbrahim Özdemir için sarı, Eşref Hamamcıoğlu için yeşil, Burak Elmas için kırmızı ve Yiğit Şardan için gri renk pusulasına oy verecek. Toplam 8553 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için 30 sandık kullanıldı.
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