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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gabriel Margarit: 'Maçın son 15 dakikasında oyunu kaybedebilirdik'

Gabriel Margarit: 'Maçın son 15 dakikasında oyunu kaybedebilirdik'

Gabriel Margarit'in açıklamaları

- Gabriel Margarit: "Maçın son 15 dakikasında oyunu kaybedebilirdik" ANKARA

Geçmiş Olsun Basın Toplantısı Toplantı Felaket Bulduk 


- Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Maçın son 15 dakikasında oyunu kaybedebilirdik" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Sözlerime başlamadan önce İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan felaketten dolayı üzgünüz. Umarım hızlı bir şekilde normal yaşamlarına dönerler. İlk yarıda ilk gol bulduktan sonra ikinci golü de bulabilirdik. Fırsatları bulduk ama değerlendirmedik. Şöyle bir gerçek var. Maçın son 15 dakikasında oyunu kaybedebilirdik. Bugün yine kaybetmedik. Aldığımız son sonuçlar, evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçına takımımızı daha özgüvenli çıkartacak" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
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