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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Futbolda Şike Davası davası devam ediyor

Futbolda Şike Davası davası devam ediyor

Aziz Yıldırım'a görüntüler

-Ali Koç'tan görüntüler
-Burak Kızılhan ve Fethi Pekin'den görüntüler

- İSTANBUL

- Futbolda Şike Davası'nın duruşması Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Şike" Davası, Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor. Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden; Fethi Pekin, Burak Kızılhan ve avukat Naim Karakaya katıldı.

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