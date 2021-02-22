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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Furkan Aldemir'den Suriye’ye insani yardım

Furkan Aldemir'den Suriye’ye insani yardım

Gıda kolisi dağıtımından görüntüler

Kanalizasyon Yetim Çocuklar Yetim Çocuk İnsani Yardım Hayırseverler 

-Basketbol oynanmasından görüntü
-Futbol oynanmasından görüntü
-Furkan Aldemir'in açıklamaları
-Resul Aydemir'in açıklamaları
-Genel ve detaylar

- KİLİS

- Milli basketbolcu Furkan Aldemir, Kilis’in karşısındaki Suriye’nin Azez kentinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı. Milli basketbolcu Furkan Aldemir ve şarkıcı Resul Aydemir, Kilis’in karşısında bulunan Suriye’ye bağlı Azez bölgesinde yardım organizasyonuna katıldı.
Bölge ziyaretleriyle beraber ailelere 118 aileye gıda kolisi, 80 aileye kömür, 445 aileye nakdi yardım ve 80 aileye et dağıtımında bulundu. Dağıtım organizasyonu sonrası yetim aileler için inşasını tamamlamış olduğu beton çatılı briket evlerin anahtar teslimini gerçekleştirdi. Duygularını paylaşan Furkan Aldemir, "Bugün Azez’de bir programa katıldık. Sabahtan beri buradaki projeleri ve ailelerin durumlarını görmek adına dolaşıyoruz. Şu an briket evlerinin kurulduğu bir köydeyiz. Buradaki briket evler çok kapsamlı ailelerin yaşamalarını için gayet elverişli" dedi.
Türkiye’nin güçlü olması ve sizlerin güçlü olması gerçekten çok önemli diyerek devam eden Aldemir, sözlerini İnsanı Yardım Vakfı'na ve Türkiye halkına teşekkür ettiğini belirtti.
Programa dahil olan şarkıcı Resul Aydemir ise, "Bugün Suriye’nin Azez bölgesindeyiz. Yetim evleri adlı projesinin ev teslimlerinden bazılarını gerçekleştirdik. Bu evin normal evlerden farkı, bunlar sadece eşini kaybetmiş anneler ve yetim çocukları içindir. Bu evler normal briket evlerden elektrik , su ve kanalizasyon tesisatı açısından daha iyi. Rabbim bu hayırları yapanlardan ve ülkemizdeki bağışçılardan razı olsun" diye konuştu.
Aydemir, katıldıkları programla, bu projelerin doğru insanlara ulaştıklarına şahit olduklarını ve buna vesile olduklarını söyleyerek tekrardan hayırseverlere teşekkür etti. Yetimhanede çocuklarla oyun oynayan Aldemir ve Aydemir oyun sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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