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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Fuat Çapa: 'Şapkamızı önümüze koyacağız'

Fuat Çapa: 'Şapkamızı önümüze koyacağız'

Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın açıklamaları

- Fuat Çapa: "Şapkamızı önümüze koyacağız" İZMİR

Oyaca Basın Toplantısı Toplantı Rektör Trol 


- Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Göztepe karşısında kaçırdıkları penaltının maçın gidişatını etkilediğini belirterek, "İşlerin iyi gitmediği belli. Şapkamızı önümüze koyacağız" dedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa açıklamalarda bulundu. İlk yarıda kaçırdıkları penaltının maçın gidişatını etkilediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Milli takım arasını iyi değerlendirmek istedik. İlk kez birlikte çalışacak grup oluşturduk. Yeterince şanssızlık yaşadığımızı herkes biliyor. Yediğimiz gole kadar kontrol bizdeydi, pozisyonlarımız oldu. Basit bir gol yedik. Penaltının kaçması kötü oldu. İkinci yarıda orta sahayı kontrol etmeye çalıştık. Dinamizm katma düşüncesiyle değişiklikler yaptık ancak istediğimiz verimi alamadık. Beraberliği yakalayabilseydik maçın gidişatı farklı olabilirdi. İşlerin iyi gitmediği belli. Şapkamızı önümüze koyacağız" diye konuştu.

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