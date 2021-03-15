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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fuat Çapa: 'Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız'

Fuat Çapa: 'Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın açıklamaları

- Fuat Çapa: "Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız" İSTANBUL

Rektör Basın Mensupları Irak 


- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz günlerde affedilen Fode Koita ile ilgili “Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız. Neden olduğunu siz de iyi biliyorsunuz” dedi.
Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un müsabakanın ilk dakikasından itibaren 1 puan için sahada olduğunu dile getirerek, “Ligin her geçen gün boyu kısalıyor. Artık hedefe doğru yaklaşıyoruz. Bugün bizim adımıza önemli bir karşılaşmaydı. Galip gelseydik rakibin üzerine çıkacaktık. İlk dakikadan itibaren tamamen 1 puana odaklanmış rakip vardı. Bu tür rakiplere karşı da gol atamadığınız sürece direnci artar ve kendi oyununuzu oynama şansınız çok olmaz. İlk devre iyi işler yaptık. Son vuruşlarımız istediğimiz gibi olmadı. İlk devre eksik olan sadece goldü. Rakibe alan vermedik. İkinci devre yine aynı şekilde başladık. 75’ten sonra sürekli oyunda olmanız gerekiyor. Baskı yaparak tempoyu arttırarak oynamanız gerekiyor. Hiç beklemediğimiz anda geriye düştük. Beraberliğe üzüleceğimiz maçta 92’den itibaren mağlup olacaktık. 90+6’da beraberliği yakaladık. Bizim adımıza sevindirici. Puan farkı aşağı ve yukarıyla çok yok. Biz yukarıya bakacağız. Bunu elde edecek oyuncu kalitesine sahibiz. 2-3 maç üst üste kazandığınız zaman değişik hedefler değişik oyunlar planlıyorsunuz. Kalan haftalara biraz daha üstüne koyarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız" Çapa, uzun zamandır kadro dışı olan Fode Koita’nın neden kadro dışı kaldığı ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: "Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız. Neden olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Onun için ne siz sorun ne ben bu soruyu cevaplayayım. Polemik oluşturmaya gerek yok. Koita’nın sportif olarak bir sıkıntısı yok. Bunun cevabını siz biliyorsunuz."
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