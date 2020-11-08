Fuat Çapa: 'Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim'



- Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde, Teknik Direktör Fuat Çapa, "Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Futa Çapa, şunları söyledi: "Rakibin birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerinde iyi baskı yaptığını biliyorduk. Burada dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk. Duran toplarda da etkili bir takım. Bunun üzerine de çalışmıştık ama yediğimiz ilk gol tam maçtan önce söylediğimiz şeyin kopyası oldu. İkinci gol de öyle. O ana kadar da çok istekliydik. Değişikliklerden sonra 2-2'yi bulacağımız çok belliydi ama atmış olduğumuz penaltı bile zorla kaleye girdi. İkinci golde bile top direkten döndükten sonra seke seke içeri girdi. İnanılmaz şansız bir dönem geçiriyoruz. Oynadığımız 6 maçı değerlendirirsek çok başarılı değiliz" "Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz" Taraftarların istifa tezahüratları üzerine konuşan Çapa, "Benim için de çok kolay olabilirdi. Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim. Biz buradaki beklentileri, istekleri ve vizyonu gördük, inandık ve sabır gösterdik. Yoksa 2. hafta transfer tahtası açılmadı diye ben de gidebilirdim. Rahatlıkla yapabilirdim. Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Onun için biz bu sabrı gösterdik. Taraftarımız sabrı göstermedi ve ilk defa bunu yaşadım hayatımda. Çok hoş bir davranış değildi. Beklentilerini anlıyorum ama onlar da camiamızın içinde yaşadıklarımızı biliyorlar. Sadece oyuncu ismini alıp o oyuncuyu her mevkide oynatamazsınız. Geçtiğimiz hafta sağ bekim, sol bekim, stoperlerime bir şey olacak diye kulübede korktum. Vakalardan dolayı alternatif tek oyuncum yoktu" dedi.





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