Fuat Çapa: “Galibiyeti getirecek skoru elde edemiyoruz”



- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Bireysel hatalar dışında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bize oyun olarak tatmin ediyor. Galibiyeti getirecek skoru elde edemiyoruz” dedi.

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, Trabzonspor karşısına 11’de oynayan 4 futbolcusundan yoksun çıktığını dile getirerek, “Aytaç, Thelin, Armin ve Derrick 4 tane 11 oyuncumuzun olmayışı ve yerine oynayacak oyuncuların ne gibi katkı sağlayacağını bilmiyorduk. Hafta içinde oynayacak oyuncuların bireysel yeteneklerine göre oyun planı belirledik. İlk dakikadan itibaren 3. bölgede etkili olmasak da oraya kadar düşüncelerimizi uygulamaya çalıştık. Bireysel hatadan 1-0 geriye düştü. Sonraki vermiş olduğumuz reaksiyon iyiydi. 1-1’den sonra orta sahada hakimiyet bize geçti. İkinci yarı Gilbert ile arkadaki alanları değerlendirmek istedik. Bireysel hatadan Trabzonspor 2-1’i yakaladı. Bireysel hatalar dışında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bize oyun olarak tatmin ediyor. Galibiyeti getirecek skoru elde edemiyoruz. Bu bizi fazlasıyla üzüyor. Önümüzdeki haftaya Isaac ve Aytaç’ın gelmesiyle orta saha ve ilerde hamlemiz olacak. Önümüzdeki 3 hafta kritik olacak. Gerekli puanları almak zorundayız. Alamazsak geçtiğimiz sezon olduğu gibi son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi vermemiz gerekir. Bir an önce 4 oyuncunun aramızda katılması biraz olsun elimizi rahatlatır” şeklinde konuştu.





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