Fuat Çapa: 'Derbi galibiyeti için mutluyum'



- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Fatih Karagümrük karşısında aldıkları 3-2’lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyetten ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, "Yıllardır bu tür derbiler oynanıyor. İlk defa lig düzeyinde Kasımpaşa Stadı’nda oynanıyor. Bundan dolayı önemli bir maçtı. Taraftarın ve camianın beklentilerini çok net bir şekilde biliyorduk. Bugünkü maçta rakibin geriden oyun kurarak rakibi üzerine çekip sonra Ademi ile orta saha ve kenar bağlantılarını kullanacağını biliyorduk. Bunu engellemek için Biglia’yı ekarte ederek baskı kurmaya çalıştık. Başarılı olduk. Oyun iyi giderken duran toptan 1-0 geriye düştük. Sonraki süreçte verdiğimiz reaksiyon iyiydi. 2-1’i yakaladıktan sonra 3-1’den sonra topun daha bizde kalması gerekirken bugüne kadar oynamış olduğumuz maçlarda sonucu alamamamız oyuncuları strese soktu. Gereksiz top kayıpları yaptık. Yine duran toptan 3-2 oldu. Sonraki reaksiyon da çok önemliydi. Galibiyet için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Göztepe maçı ile seri yakalamamız gerekiyor" Fuat Çapa, Luckassen ve Sadiku ile dengeli bir oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Ayrıca Luckassen ve Sadiku ile takımdaki dengenin iyi olduğunu gördük. Ortada oynayan oyuncular Bistrovic ve Aytaç ön plana çıkmaya başladı.

Bu da Yusuf ve Armin ve Thielin’in performansına yansıdı. Gelecek hafta Göztepe maçı var. Bugün ilk adımı attık. İnşallah bir seri yakalamamız gerekiyor" diye konuştu.





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