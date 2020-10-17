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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Fuat Çapa: “Deplasmanda 3 gol atıp mağlup olmak üzücü“

Fuat Çapa: “Deplasmanda 3 gol atıp mağlup olmak üzücü“

- Fuat Çapa’nın açıklamaları

- RİZE

Kırmızı Kart Allah Rektör Basın Mensupları 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, deplasmanda 3 gol attıktan sonra mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Çaykur Rizespor’a 5-3 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, maçın taktiksel olarak bir olumsuzluğu olmadığını ifade ederek, “Deplasmanda 3 gol atıp mağlup gelmek bizleri üzdü” şeklinde konuştu.
Çapa, sözlerine şu şekilde devam etti: “3 puan almak için geldiğimiz çok net bir şekilde gözüktür. Rakibin savunma arkasını iyi değerlendirmek istiyorduk. Maça iyi başladık. İlk yarı her şey normaldi. Alper’in kırmızı kartında hakemin verdiği karar doğruysa tamam ama değilse bu camia ve ben çok üzülürüm. Alper yalan söylemez. İnşallah Alper’in anlattığı gibi değildir. Rakibin Skoda’yı oyuna sokacağını biliyorduk. Devre arasında bir savunma oyuncusu daha oyuna aldık. İkinci yarı gereksiz yere yaptırdığımız bir penaltı oldu. Gerekli önemleri almıştık ama peşinden gelen ikinci penaltı geldi. Deplasmanda 3 gol atıp mağlup olmak üzücü. Maçı genel olarak değerlendirdiğim zaman taktiksel olarak yapacak çok fazla bir şey olmadığı açık. Önümüzdeki haftalarda galibiyetle tanışmak zorundayız.
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