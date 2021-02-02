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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Fuat Çapa: 'Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik'

Fuat Çapa: 'Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik'

- Fuat Çapa açıklama

- Fuat Çapa: "Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik" RİZE

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Rizespor'un golünden sonra karakter gösterdiklerini ve dönüş sağlayıp golü bulduklarını ifade etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçtan bir puan ile ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakibin golünden sonra karakter sergilediklerini ve bir puanı kazandıklarını belirtti.
Çapa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İki takım adına da önemli bir karşılaşma oldu. Aynı puana sahibiz. Galip gelen takım avantaj sağlayacaktı. Rizespor'un oyun tarzı tamamen değişti. Önceki süreçte oyunu oynamaya çalışan, özellikle yönlendirmeye çalışan anlayış vardı hoca değişikliğinden sonra daha etkili oldular. Bu duruma önlem almamız gerekiyordu. Boldrin ikinci forvet gibi oynuyordu. Bire bir oynatıp durumu çözmüş olduk. İlk devre net pozisyonlarımız oldu. İkinci devre de iki tane net pozisyonumuz oldu. Rakibimizin golünden sonra vermiş olduğumuz reaksyon önemliydi. Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik. Cumartesi karşılaşmasından sonra boşluğumuz var. Bizim için iyi olacaktır."
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