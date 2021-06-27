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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!

Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!

Kazaya ilişkin fotoğraflardan slayt

- - Fransa Bisiklet Turu'nda pankart açan seyirci zincirleme kazaya neden oldu İSTANBUL

Yarış Zincirleme Kaza Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Fransa Bisiklet Turu'nu izleyen bir seyirci açtığı pankartla zincirleme kazaya neden oldu. Fransa Bisiklet Turu’nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart zincirleme kazaya neden oldu. Yarış güzerhağındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz verdi. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düştü. Bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde buldu. Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı "Allez Opi-Omi" yazılı pankart "Haydi dede, büyükanne" anlamına geliyor. Yaşananların ardından sağlık ekipleri yaralanan sporculara müdahale ederken, kazaya neden olan seyircinin kayıplara karıştığı öğrenildi.
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