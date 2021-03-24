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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Frank de Boer: “Türkiye bizi cezalandırdı”

Frank de Boer: “Türkiye bizi cezalandırdı”

Frank de Boer'un açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye maçının ardından, “Türkiye bizi cezalandırdı. Daha iyi olsun isterdik” dedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda deplasmanda Türkiye’ye 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye’yi tebrik ettiğini ifade ederek, “Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik. Önümüzde 9 maç var. Türk takımı için büyük bir adım. 3 gün sonra maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Türkiye çok iyi oynadı. Yapmak istediklerini yaptılar. Savunma yapıp, hızlı atak yapmak istiyorlardı ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler, 4 gol oldu. 3-0'ken 3-3 yapabiliriz diye düşündük ama 4 olunca işler zorlaştı. Goller ilginç oldu ama böyle oldu, bunlar için bahane üretemeyiz” diye konuştu.

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