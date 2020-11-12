Formula 1'den İstanbul paylaşımı

- İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım