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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Formula 1'den İstanbul paylaşımı

Formula 1'den İstanbul paylaşımı

Formula 1 İstanbul tanıtımından görüntüler

- İSTANBUL

Yarış 


- İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yaptı.
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