Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fode Koita, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı

Fode Koita, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı

Koita'nın imza töreni detaylar

- TRABZON

Tahammül İmza Töreni Devre Arası Şampiyon Futbol 


- Trabzonspor'un daha önce 3 yıllık anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Fode Koita, bordo mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.
Koita'nın imza töreni için bir araya geldiklerini belirten Ağaoğlu, "Kendisi aslında devre arasından itibaren bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Devre arasında bu transferi gerçekleştirmek istedik ama finansal koşullardan dolayı bu mümkün olmadı. Kısmet bugüneymiş, kendisi Yattara'dan sonra forma giyecek olan bir başka Gineli oyuncu. Bugüne kadar en golcü oyuncularımız kimse, onlardan daha iyi bir performans ortaya koymasını kendisinden bekliyoruz. Kendisi de bunun bilinci içerisinde. Kulübümüzü ve ligimizi yakından tanıyor. Hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrultusunda bir transferi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Hamsik için imza töreni düzenlenecek Bu gece Trabzon'a gelecek olan Marek Hamsik için de yarın bir imza töreni gerçekleştireceklerini belirten Ağaoğlu, "Koita çok büyük bir kulübe geldi. Büyük bir camiaya geldi. Çok büyük bir aileye geldi. Trabzonspor formasının tabii ki bir ağırlığı var. Beklentiler büyük, başarısızlığa asla tahammülü olmayan, başarıyı da, şampiyonluğu da bugün değil her gün isteyen, sabır kelimesinin de fazla bir anlam ifade etmediği bir camia Trabzonspor camiası. Ben inanıyorum ki Koita bu süreci iyi bir şekilde yönetecektir. Şampiyonluk mücadelesi veren takımın en önemli aktörlerinden birisi olacaktır" dedi.
Koita: "Maksimum çalışacağım" Trabzonspor'un yeni transferi Koita ise sözlerine, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.
Zor bir sezon geçirdiklerini belirten Koita, "Bilindiği üzere zor bir sezon oldu. Bu noktaya gelene kadar baya zorluklar atlattık. Ama şu an burada olduğum için çok mutluyum. Çok konsantreyim ve en iyisini sunmaya çalışacağım. Hedeflerimizi elde edebilmek için maksimum çalışacağım" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement