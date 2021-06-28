Fode Koita, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı



- Trabzonspor'un daha önce 3 yıllık anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Fode Koita, bordo mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

Koita'nın imza töreni için bir araya geldiklerini belirten Ağaoğlu, "Kendisi aslında devre arasından itibaren bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Devre arasında bu transferi gerçekleştirmek istedik ama finansal koşullardan dolayı bu mümkün olmadı. Kısmet bugüneymiş, kendisi Yattara'dan sonra forma giyecek olan bir başka Gineli oyuncu. Bugüne kadar en golcü oyuncularımız kimse, onlardan daha iyi bir performans ortaya koymasını kendisinden bekliyoruz. Kendisi de bunun bilinci içerisinde. Kulübümüzü ve ligimizi yakından tanıyor. Hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrultusunda bir transferi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Hamsik için imza töreni düzenlenecek Bu gece Trabzon'a gelecek olan Marek Hamsik için de yarın bir imza töreni gerçekleştireceklerini belirten Ağaoğlu, "Koita çok büyük bir kulübe geldi. Büyük bir camiaya geldi. Çok büyük bir aileye geldi. Trabzonspor formasının tabii ki bir ağırlığı var. Beklentiler büyük, başarısızlığa asla tahammülü olmayan, başarıyı da, şampiyonluğu da bugün değil her gün isteyen, sabır kelimesinin de fazla bir anlam ifade etmediği bir camia Trabzonspor camiası. Ben inanıyorum ki Koita bu süreci iyi bir şekilde yönetecektir. Şampiyonluk mücadelesi veren takımın en önemli aktörlerinden birisi olacaktır" dedi.

Koita: "Maksimum çalışacağım" Trabzonspor'un yeni transferi Koita ise sözlerine, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Zor bir sezon geçirdiklerini belirten Koita, "Bilindiği üzere zor bir sezon oldu. Bu noktaya gelene kadar baya zorluklar atlattık. Ama şu an burada olduğum için çok mutluyum. Çok konsantreyim ve en iyisini sunmaya çalışacağım. Hedeflerimizi elde edebilmek için maksimum çalışacağım" diye konuştu.



