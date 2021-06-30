Floranus ve Diogo Antalyaspor’da

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- Fraport TAV Antalyaspor, 22 yaşındaki futbolcular Sherel Floranus ve Diogo Sousa ile sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan İsmail İltemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik katıldı.

Asbaşkan İsmail İltemir, iki genç futbolcuyu kırmızı-beyazlı takıma kazandırdıklarını belirterek, “Futbolcuların FTA Antalyaspor formasıyla uzun süre başarı elde etmesini diliyoruz. Floranus ile 3, Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Takıma katkı koyacaklarına inanıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

İki genç ve yetenekli futbolcunun takıma olumlu katkı sağlamasını dileyen Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik ise, futbolcuların Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takip ettiği gençler arasında yer aldığını ve uzun yıllar takıma hizmet edeceklerine inandıklarını söyledi.



Türkçe mesaj Kırmızı-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan genç kaleci Diogo Sousa, sözlerine Türkçe olarak 'Merhaba' diyerek başladı.

Transferin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Sousa, "Burası benim için çok iyi bir fırsat olacak. Kendi adıma bireysel katkılarla Antalyaspor'a en iyi hizmeti vermek için buradayım" diye konuştu.

FTA Antalyaspor’da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Sherel Floranus ise, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren evimde gibi hissediyorum. Antalyaspor’un önemli başarılar elde etmek istediğinin farkındayım. Şehirde asılan bayraklardan anladığım kadarıyla ateşli ve tutkulu bir taraftarımızın olduğunu gördüm. Ben de elimden geleni sahada yapacağım ve taraftara layık olacağım” ifadelerini kullandı.

