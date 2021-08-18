-Teknik direktör Fırat Gül'ün açıklamaları

-Samuel Tetteh'in açıklamaları

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- Fırat Gül: "Oynadığımız oyun sadece Adana’nın değil bütün Türkiye’nin ilgisini çekecektir"- Tetteh: "Burası kaliteli bir lig"- Adanaspor’da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor ADANA



- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Fırat Gül, "Oynadığımız oyun ilerleyen haftalarda sadece Adana’nın değil bütün Türkiye’nin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum" dedi.

Adanaspor, ligin ikinci haftasında Cumartesi günü kendi evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gül, futbolcularına Gençlerbirliği maçı ile ilgili uyarılarda bulundu. Daha sonra 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Fırat Gül, Gençlerbirliği maçını önemseyerek çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu haftada Gençlerbirliği'yle oynayacağız, ciddi bir rakip, lige şampiyonluk parolasıyla başladılar. İlk hafta içeride bir mağlubiyetleri var ancak sonuç itibarıyla kaliteli bir takım oldukları gerçeğini değiştirmez. Biz de bunun farkında olarak Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Fırat Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Biz ilk geldiğimiz günden itibaren hem oyuncu transferi anlamında hem oyun kurgusu anlamında kafamızdaki şablonu oturtmaya çalışıyoruz hem hücum hem savunmada. Ancak bir taraftan da skor almanız lazım, işin bu tarafını yok sayamazsınız, ikisini birden yapmakta kolay bir iş değil. Geçtiğimiz yıllarda birçok problem yaşanmış, ancak bu sene Adanaspor kimsenin öyle gelip elini kolunu sallayarak yenip gidebileceği bir takım olmayacak" diye konuştu.

Fırat Gül, konuşmasının devamında Adanaspor’un bir kimlik kazanmaya çalıştığını söyleyerek, "Bu ülkemizde çok fazla yapılabilen bir şey değil, birkaç tane örneği var ancak biz bunu Adanaspor’da yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çalışırsanız çalışın videolu analiz ya da teorik olarak konuyu işleyin sonuç itibariyle bunu maçta yaşamak zorundasınız. Biz şu an o aşamadayız, inşallah oynadığımız oyun ilerleyen haftalarda sadece Adana’nın değil bütün Türkiye’nin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. " Tetteh: "Burası kaliteli bir lig" Ganalı forvet Samuel Tetteh, "TFF 1. Lig'de olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak Tetteh, "Bence kaliteli bir lig, benim açımdan da kendi yeteneklerimi gösterebileceğim bir lig. Takıma daha iyi adapte olup birbirimize alışma sürecini daha kısa sürede geçirip kalitemizi göstereceğimizi düşünüyorum, ben goller ve asistler ürettiğim sürece. Takımın da gelişime katkı sağlayacağım. Benim hedefimde yapacağım goller ve asistlerle takımıma katkı sağlamak var" değerlendirmesinde bulundu.

