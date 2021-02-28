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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Fırat Gül: “Çok çalışma şansımız olmadı”

Fırat Gül: “Çok çalışma şansımız olmadı”

Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül'ün açıklamaları

- BURSA

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- Bursaspor mağlubiyetini değerlendiren Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, “İlk maçımızdı. Cuma günü göreve geldik ve 2 gün çalışabildik. Çok fazla çalışma şansımız olmadı” dedi.
TFF 1. Lig’in 24. haftasında Akhisarspor, 2-0 önde olduğu karşılaşmada Bursaspor'a deplasmanda 3-2 kaybetti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Akhisar Teknik Direktörü Fırat Gül, “İlk maçımızdı. Cuma günü göreve geldik. 2 gün çalıştık. Bugün Bursaspor deplasmanında oynadık. Çok çalışma şansımız yoktu. Maça aslında tam istediğimiz gibi başladık. Oyunun hücum ve savunma tarafından istediğimiz oldu. 2-0 öne geçtik. 3. gole de yaklaştık ama penaltı kaçırdık. Devre 2-1 bitti. Maçın kırılma anında bir oyuncumuz sakatlıktan dolayı saha dışındayken bir gol buldular. Golden sonra dengemiz bozuldu. Bu gol Bursaspor’u oyunun içine çekti. İnandılar. Topa istediğimiz seviyede sahip olamadık. İlk maç çok istiyorduk. Sonuç itibariyle 10 tane maç var. 10 maçtan istediğimiz sonuçlarla ligi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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