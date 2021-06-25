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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Fethi Pekin: “Tüm dünyaya Fenerbahçe’nin yıkılmayacağı mesajını en güçlü şekilde haykırdık”

Fethi Pekin: “Tüm dünyaya Fenerbahçe’nin yıkılmayacağı mesajını en güçlü şekilde haykırdık”

Fethi Pekin'in açıklamaları

- İSTANBUL

Sosyal Medya Sonsuzluk Futbol Takımı Şampiyon Hapis Cezası 


- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 3 Temmuz davası ile ilgili, “10 yıl süren davalarda adaletin geç tecellisi üzerine buruk bir mutluluk yaşadık. Tüm dünyaya Fenerbahçe’nin yıkılmayacağı mesajını en güçlü şekilde haykırdık” dedi.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda açılış konuşmasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin yaptı. Fenerbahçe’nin bir adalet feneri olduğunu ifade ederek, “4 Haziran 2021 günü Fenerbahçemize kumpas kuranların binlerce yıl hapis cezasına mahkum olduğu günde camiamız yek vücut oldu ve 10 yıl süren davalarda adaletin geç tecellisi üzerine buruk bir mutluluk yaşadık. Tüm dünyaya Fenerbahçe’nin yıkılmayacağı mesajını en güçlü şekilde haykırdık. Camiamızın gösterdiği kararlı duruş ile Fenerbahçemiz için yapılanlar asla unutulmayacak, sonsuzlukta yankılanacaktır. Bilindiği üzere futbol takımımızın 1959 yılı öncesi şampiyonlukları konusunda da tüm dayanakları ile birlikte resmi başvuruda bulunulmuş, kulübümüzün bu haklı mücadelesi camiamız tarafından büyük bir ilgi ve destekle kanıtlanmıştır. Söz konusu başvurunun sonuna kadar takipçisiyiz. Bu sevindirici gelişmelerin ışığında kulübümüzce tasarlanan ve çeşitli ortamlarda başkanımız tarafından dile getirilen yeni yapılandırmalar uzun vadede gelecek güzel haberlerin müjdecisidir. Tüm bunlara rağmen kasıtlı gündem belirleme isteğinde olan ve sosyal medyada Fenerbahçe’ye gölge düşürmeye çalışan kurum ve şahıslar mevcuttur. Bu kurum ve şahıslara en güzel cevabı taraftarımız fazlasıyla vermiştir ve hiç şüphe yok ki vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

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