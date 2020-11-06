

- Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, “Savcı bir hukuk dersi vermiştir. Son derece yetkin ve dolu dolu her noktaya değinerek bunun nasıl bir tuzak, illegal yollarla delillerin toplandığı, düzmece olduğu konularına değinmiştir. Mahkeme heyetine beraat talep etmiştir ve heyet de beraat kararı vermiştir” dedi.

Futbolda şike davasında Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilere beraat kararı çıktı. Kararın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, kararın son derece mutlu bir şekilde sonuçlandığını belirterek, “Gerçekten de 9 yılı aşkın bir süredir derdimizi anlata anlata camia olarak bu noktaya geldi. İki dosyaya ayrılmıştı davalar. Ardı ardına bu duruşmalar yapıldı ve beraat kararları çıktı. 9 yılı aşkın bir Fetö terör örgütünü Fenerbahçe’ye yaptığı bu tuzağın ortaya çıkması savcımızın mütalaasında da açık ve net bir şekilde ifade edildi. Bu son derece sevindirici bir durum. Bu kadar uzun sürmesi bir ayıptır. Ama bugün çıkan karar da devletimizin son derece düzgün verdiği ve olumlu bir karar" diye konuştu.

"Savcı bir hukuk dersi vermiştir" Kararların 7 gün içerisinde itiraz edilmemesi durumunda kesinleşeceğini vurgulayan Pekin, "Pazartesi günü Silivri’de kumpas davası duruşması ile devam edeceğiz. Onu da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Savcı bir hukuk dersi vermiştir. Son derece yetkin ve dolu dolu her noktaya değinerek bunun nasıl bir tuzak, illegal yollarla delillerin toplandığı, düzmece olduğu konularına değinmiştir. Mahkeme heyetine beraat talep etmiştir ve heyet de beraat kararı vermiştir. İlk dosyada Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, ikinci dosyada Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’nun konularında beraat kararı çıkmıştır. Bu kararlarla kapanmış olduğunu düşünmek istiyorum. Ama 7 gün içinde itiraz hakkı var. Gerekçeli karar çıktıktan sonra daha fazla açıklayacağımız konular olacak. Bugün 6 Kasım olması enteresan bir tesadüf. Hocamızın da dediği gibi Fenerbahçe’mizin ayları olur Kasım ayları. Bugün de 6 Kasım’da son derece sevindirici bir neticeyle günü bitirmiş olacağız. Önümüzdeki süreci tahmin edebiliriz. 23. Ağır Ceza’daki dosyamız bu 2 haftalık duruşmadan sonra 1 ya da 2 duruşma daha olacaktır. Önümüzdeki yılın ortalarını geçmeyeceğini düşünüyorum. Buradaki davalar bitti” açıklamasını yaptı.



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