Ferhat Arıcan’a İzmir’de coşkulu karşılama

-Ferhat Arıcan'ın konuşması

-Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması

-İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay'ın konuşması

-Karşılamadan genel ve detay görüntüler

-Sporcuların tur otobüsüne binmesi



- - Ferhat Arıcan: "Bu olimpiyat madalyası inşallah geleceğin yeni nesillerine umut ışığı olacak"- Olimpiyatta yarışan milli cimnastikçiler İzmir’e geldi İZMİR



- Tokyo Olimpiyatları’nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazanarak Türkiye’ye olimpiyatlarda cimnastik branşındaki ilk madalyasını getiren Ferhat Arıcan ve olimpiyatta yarışan milli cimnastikçiler, İzmir’de coşkuyla karşılandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler artistik cimnastik paralel bar dalında yarışan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 15.633’lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştı. Bu madalya Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde cimnastik branşındaki ilk madalyası olmuştu. Cimnastik dalında tamamlanan yarışların ardından milli sporcular yurda döndü. Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı bugün sabah 09.00’da İzmir’e geldi. İzmir’de coşkulu karşılama Milli sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda coşkulu bir kalabalık karşıladı. Marşlar, tezahüratlar ve çiçekler eşliğinde karşılanan sporcular, büyük bir sevinç yaşadı. En büyük ilgiyi ise bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan gördü. Arıcan’ı sporcusu olduğu Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ilk karşılayanlardan oldu. Havaalanına gelen çocuk sporcular, Ferhat Arıcan ve diğer milli cimnastikçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ferhat Arıcan: "Bu olimpiyat madalyası inşallah geleceğin yeni nesillerine umut ışığı olacak" Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, çok büyük bir gurur yaşadığını belirterek, "Gerçekten inanılmaz bir gurur. Her zaman söylüyorum bu Türk spor tarihinde çok büyük bir başarı oldu, sadece cimnastik için değil. Bu bir ekip işi hep beraber başardık. Bu olimpiyat madalyası inşallah geleceğin yeni nesillerine umut ışığı olacak. Daha da büyük başarılar kazanacağız. İnşallah bu madalya ile çığır açacağız. Burada bizi karşılamaya gelen herkese bu mükemmel karşılama için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni" dedi.

Mehmet Sepil: “Bu başarı bundan sonraki başarıların başlangıcı olacak” Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, takım başarısı için İzmirli sporcuların hepsiyle övündüklerini dile getirerek, "Çok büyük özveri ve çok büyük çalışma vardı. Ferhat’ın da bu başarıyı bir madalya ile taçlandırması hem ülkemiz hem de amatör branşlar için bundan sonra bir umut ışığı oldu. Bu olimpiyatlar amatör branşlar tarihinin dönüm noktasıdır. Cimnastik gibi bir branşta bütün arkadaşlarımız finale kaldı. Bu tarihi bir olaydır. Bu başarıda emeği geçen herkese, Gençlik ve Spor Bakanlığını, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü, Federasyon Başkanımızı, antrenörlerimizi tebrik ederim. Bu başarı bundan sonraki başarıların başlangıcı olacak. Göztepe sporcusu olarak da Ferhat’ın misyonu bundan sonra çok daha büyük. Sadece ileride aynı başarıları tekrarlaması değil, aynı zamanda bu konuda bir elçi olarak Türk gençlerini bu spora yönlendirmesini bekliyoruz. Hepsini tek tek tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Vali Yardımcısı Erhan Günay: “Dünya olimpiyat tarihimizde bir ilki gerçekleştirdiniz” İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay da milli cimnastikçilerin Türkiye’ye çok büyük gurur yaşattıklarını vurgulayarak, "Dünya olimpiyat tarihimizde bir ilki gerçekleştirdiniz. 4 sporcumuz 7 dalda finallere kaldılar. Bu haklı gururu hem ülkemiz hem de İzmir adına yaşattığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tebrik ediyor ve bu çalışmalarınızda yardımcı olan bütün antrenörlerinizle, kulüplerinizle ve spor camiasında bu emeğe katkısı olan bütün spor adamlarımızı ve sizleri tekrar kutluyorum" diye konuştu.



