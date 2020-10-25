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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Fenerbahçeli taraftarlar stada geldi

Fenerbahçeli taraftarlar stada geldi

Fenerbahçe taraftarının stada girişinden görüntüler

Dera Local 

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- İSTANBUL

- Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada giriş yaptı. Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada giriş yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada statlardaki locaların yüzde 50’lik kısmı kullanılabilirken, Ülker Stadyumu’nda bulunan locaların tamamı doldu.
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