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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD’ye gitti

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas ABD’ye gitti

Pelkas'ın gidişinden görüntüler

- İSTANBUL

Kız Arkadaş 


- Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Tatil için ABD’ye gitti. Fenerbahçe’nin Yunan orta sahası Dimitrios Pelkas, tatil için ABD’ye gitti. İstanbul Havalimanı’na kız arkadaşıyla beraber gelen Yunan futbolcu, 10 günlük tatilini Miami’de geçirecek. Pelkas, pasaport işlemlerini yaptırdığı sırada taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmazken, işlemlerin ardından uçağın kalkacağı kapıya doğru hareket etti.
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