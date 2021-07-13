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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ediyor
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ediyor

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Milli Takım Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

-genel ve detay görüntüler

- DÜZCE

- Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan milli takımından dönen Attila Szalai de katıldı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı. Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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