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Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürüyor
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

- DÜZCE

Minyatür Milli Takım Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 


- Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk idmanını salonda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, akşam antrenmanında sahaya çıktı. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra minyatür kaleli pasa dayalı oyun oynandı. Antrenmanın kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi. Nabil Dirar antrenmanda bireysel çalışırken, milli takımlarda bulunan isimler idmanda yer almadı. Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın yaka mikrofonu takarak oyuncularına ses sistemi yardımıyla talimat vermesi dikkati çekti. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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