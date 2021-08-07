Fenerbahçe’nin ve A Milli Takım'ın masörü Mehmet Yenice son yolculuğuna uğurlandı

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- ANKARA



- Fenerbahçe ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yapan 73 yaşındaki masör Mehmet Yenice, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve A Milli Takım'ın masörlüğünü yapan Yenice, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Yukarı Merkez Cami’sinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Ankara’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yenice, Türk futbolunda uzun yıllar masörlük görevinde bulundu. Yenice’nin cenaze törenine eski futbolculardan Tanju Çolak ve Rıdvan Dilmen’in yanı sıra Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım katıldı.



