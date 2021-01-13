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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Forma Rektör 

-Novak detay
-Emre Belözoğlu detay
-Erol Bulut detay
-Kaleci çalışmalarından görüntüler
-Antrenmandan genel ve detay görüntüler

- - Sosa, Perotti, Novak ve Tolga yarınki mücadelede forma giyemeyecek İSTANBUL

- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı.
Pas çalışmaları ile süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışmalarını sürdürürken yarın oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Gökhan Gönül, antrenmanda yer almazken, Valencia takımla çalışmalara katıldı.
Sezon başında Balıkesirspor’a kiralanan İsmail Yüksek, teknik ekibin talebi doğrultusunda takıma dahil olup bugünkü idmanda yer aldı.
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