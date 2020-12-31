Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Karantina Yeni Yıl Mesajı Rektör Yeni Yıl Basın Mensupları 

-Erol Bulut detay
-Jose Sosa detay
-Samatta detay
-Emre Belözoğlu detay
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 12.30’da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Erol Bulut da 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı. Korona virüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test yapılıyor. Evinde izolasyon süreci devam eden başarılı oyuncunun yapılan testleri negatif çıkınca takıma dahil olacak. Fenerbahçe'nin antrenmanını Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı, Altyapı Antrenörü Ekrem Ekşioğlu da takip etti. Emre Belözoğlu'ndan yeni yıl tebriği Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek yeni yıl mesajı verdi. Belözoğlu, 2021 yılının herkese hayırlı olmasını diledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı