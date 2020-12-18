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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep’te geldi

Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep’te geldi

- Kafilenin havaalanından çıkışı

Forma Takım Otobüsü Rektör 

-- Taraftarlardan detaylar
--Ferdi Kadıoğlu'nun taraftarların formasını imzalaması
-- Otobüsten detaylar

- GAZİANTEP

- Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi kente geldi. Sarı-lacivertli ekip Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Gaziantep’e geldi. Az sayıda taraftarlar tarafından karşılanan kafile daha sonra takım otobüsüyle maç saatine kadar kamp yapacakları otele doğru yola çıktı.
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