Fenerbahçe kafilesi Erzurum’da

-- Erol Bulut'un çiçek alması -- Futbolcuların otobüse binişi
- ERZURUM
- Süper Lig’in 18. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Erzurum'a geldi. Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli ekibi Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. Yöneticiler tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verildi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
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