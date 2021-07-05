Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Fenerbahçe otobüsünün görüntüler

Tezahür Tezahürat Rektör Futbol 

-Pereira'ya çiçek verilmesinden görüntüler
-taraftarlardan görüntüler
-topuk yaylasına girişten görüntüler

- DÜZCE

- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından kamp yapmak için kulübün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Kara yoluyla Düzce'ye gelen sarı-lacivertlileri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde pandemi nedeniyle bir grup taraftar karşıladı. Yaptıkları tezahüratlarla teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Teknik Direktör Vitor Pereira'ya çiçek verdi. Fenerbahçe, Düzce'deki kampında ilk antrenmanını, Sekan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapacak.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı