Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı

-Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın açıklamaları

-Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurusu Ortağı Tuncay Tütek'in açıklamaları

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- İSTANBUL



- Fenerbahçe Kulübü ile Getir arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Getir, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın şort sponsorluğunu üstlendi. Fenerbahçe Kulübü ile Getir arasındaki sponsorluk anlaşması, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imzalandı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek toplantıda hazır bulundu. Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu ifade ederek, “Kulübümüz zaman sponsoru olarak 1,5 sene önce Getir ile sponsorluğa başladı.

Bu sezon da kadın basketbol takımımızın şort sponsorluğuna imza atıyoruz. Kadın takımımız geçen seneyi namağlup tamamladı. Bu sene de tekrardan namağlup olmak ve Avrupa kupasını ülkemize getirmek istiyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. “Avrupa’da yüzleri güldüren sonuçlara imza attık” Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da işbirliklerinin gün geçtikçe büyüdüğünün altını çizerek, “Bizim için çok kıymetli bir iş birliği. Yaklaşık 1,5 sezondur devam eden zaman sponsorluğu iş birliğinin yanına kadın basketbolumuzun şort sponsorluğunu da ekledik. Yarıştığı her kulvarda rekorları elinde bulunduran kadın basketbol takımımız 2020-2021 sezonunda da tarihinde ikinci kez namağlup şampiyonluğa ulaştı. Avrupa'da da yüzümüzü güldüren sonuçlar elde etti. Fenerbahçe kadın basketbolda öncü ve örnek olmuştur. İş birliğimizi çok anlamlı ve özel buluyorum” ifadelerini kullandı. “Bizim sattığımız şey zaman” Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek de, Getir’i 2015 yılında kurduklarını söyleyerek, "Bizim sattığımız şey zaman. Zaman insanlık için en önemli, geri alınamayacak kavramlardan biri. Biz bu zamanı teknolojimiz sayesinde satıyoruz. Getir bir teknoloji şirketidir. Milyonlarca dakikayı tüm dünyaya vermeye başladık” diye konuştu.

Açıklamaların ardından imzalar atıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

