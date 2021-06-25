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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda gerginlik

Fenerbahçe Genel Kurulu’nda gerginlik

Kongre üyelerinin tartışma anlarından görüntüler

-Ali Koç'un gelişinden görüntüler
-Detaylar

- İSTANBUL

- Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda gergin anlar yaşandı. Bir grup kongre üyesi arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda tartışma yaşandı. Üyelerin yıllık aidatlarının oylandığı sırada bir grup kongre üyesine, başka bir grup kongre üyesinin ‘Bedavacılar’ demesi üzerine tansiyon yükseldi. Olaylara güvenlik görevlileri müdahale ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olay yerine gelerek kongre üyelerini sakinleştirdi.
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