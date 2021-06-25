Fenerbahçe Genel Kurulu’nda gerginlik

- Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda gergin anlar yaşandı. Bir grup kongre üyesi arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda tartışma yaşandı. Üyelerin yıllık aidatlarının oylandığı sırada bir grup kongre üyesine, başka bir grup kongre üyesinin ‘Bedavacılar’ demesi üzerine tansiyon yükseldi. Olaylara güvenlik görevlileri müdahale ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olay yerine gelerek kongre üyelerini sakinleştirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım