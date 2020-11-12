Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntüler

Rektör Basın Mensupları 

-Volkan Ballı, Selçuk Şahin ve Emre Belözoğlu'nun sohbetinde görüntüler
-Detaylar

- İSTANBUL

- Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Konyaspor mağlubiyeti sonrasında 3 gün izin yapan ve dün çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bugün yaptığı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci salonda çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaptı. Grip olan ve yine de her ihtimale karşın Covid-19 testi yapılan Lemos'un test sonucu negatif çıkmasına karşın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Milli takımlarda bulunan isimlerin yer almadığı antrenman, istasyon çalışmalarıyla başladı.
Futbolcuların güç ve dayanıklılık antrenmanı yaptığı bu bölümün ardından basına kapalı kısımda taktik çalışıldı. Hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın sabah tek idman yapacak. Emre, Volkan Ballı ve Selçuk Şahin, Covid-19 geçirmiş Antrenmanı takip eden Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Sportif Direktör Yardımcısı Selçuk Şahin, basın mensuplarıyla bir müddet sohbet etti. Sohbet sırasında günbegün artan Covid-19 vakalarından bahseden Volkan Ballı, daha önce yaptırdıkları antikor testleri sonucunda kendisinin, Emre Belözoğlu'nun ve Selçuk Şahin'in haberleri olmadan bu hastalığı geçirdiğini öğrendiğini ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement