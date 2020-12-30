Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

Fenerbahçe yeni yıl mesajından görüntüler

- İSTANBUL

Yeni Yıl Mesajı Rektör Yeni Yıl 


- Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı. Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand yeni yıl için bir mesaj paylaştı. Bulut ve oyuncular, yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulunurken, başarılı ve sağlıklı bir yıl beklediklerini ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement