Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

-Servet Yardımcı'nın oy kullanması



- İSTANBUL



- Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün dün başlayan olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 38 sandıkta başladı.

Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip. Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı. 800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.

