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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe’de Kasımpaşa hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe’de Kasımpaşa hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Samatta detay
-Emre Belözoğlu detay
-Mesut Özil detay
-genel ve detay görüntüler

- İSTANBUL

- Süper Lig’de evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Süper Lig’in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaparken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde noktalandı. Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra bireysel hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti antrenmanda yer almadı.
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