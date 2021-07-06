Fenerbahçe’de hazırlıklar Topuk Yaylası’nda devam ediyor

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- İSTANBUL



- Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Topuk Yaylası Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra ağrısı devam eden Nabil Dirar yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, birebir çift minyatür kaleli savunma ve hücum setleri çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel antrenmanlar yapıldı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saat 17.00’de yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

