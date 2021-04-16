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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Enner Valencia düz koşu detay
-Mesut Özil detay
-Genel ve detay görüntüler

- İSTANBUL

- Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra futbolcular antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması yaptı. Antrenmanda Gökhan Gönül, Enner Valencia ve Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaparken, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almadı.
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