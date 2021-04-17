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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe'de Altay şoku!

Fenerbahçe'de Altay şoku!

Altay Bayındır Arşiv Görüntüleri

- İSTANBUL

Ameliyat Trol 


- Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın el bilek kemiğinde kırık tespit edildi. Fenerbahçe'de yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesinde Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada genç kalecinin dün gerçekleşen antrenmanda şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği, yapılan kontrollerin sonucunda el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olacağı belirtildi.
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