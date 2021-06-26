Fenerbahçe’de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi



- Fenerbahçe’de Ali Koç aldığı 6459 oyla ikinci kez başkanlığa seçildi. Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6459 oy ile Ali Koç, ikinci kez sarı-lacivertlilerin başkanlığına seçildi.

