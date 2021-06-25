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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe’de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe’de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Vefa Küçük'ün maddeleri oylamasından görüntüler

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- İSTANBUL

- Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Gündemin 7. maddesinde yer alan A fıkrasında 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ve yine 7. madde B fıkrasında yer alan 01 ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu ve üyelerinin ibra edilmesi, kongre üyeleri tarafından oy birliğiyle ibra edildi.
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