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Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti

Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Dayanıklılık Testi Rektör Futbol 

-Altay Bayındır detay
-genel ve detay görüntüler

- DÜZCE

- Fenerbahçeli futbolcular, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta dayanıklılık testinden geçti. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular dayanıklılık testinden geçti. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, günü ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.
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