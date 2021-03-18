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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

- İSTANBUL

Rektör 


- Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
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